La chanteuse Eva Avila s'est mariée en pleine pandémie!

«Nous étions à New York, au début de notre tournée américaine. À l’annonce du confinement, on nous a dit que notre tournée était arrêtée et que les spectacles étaient reportés à l’an prochain. Il fallait donc retourner à la maison. Dans notre cas, c’était en Italie, à Pise, que nous avions notre appartement. C’était hors de question que nous repartions pour l’Italie. On a donc choisi de rentrer au Canada et de s’installer chez ma mère, à Gatineau. On se disait innocemment que nous allions rester quelques semaines ici et que la tournée allait reprendre dans quelques mois. On s’est royalement trompé!»



Le couple est maintenant en quarantaine dans son appartement en Toscane et ne quitte pas les lieux, selon les stories de la chanteuse sur Instagram!





Tous nos voeux de bonheur à Eva et son mari!



