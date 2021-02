La chanteuse Raffy est enceinte

C'est avec le plus grand des bonheurs qu'on apprend ce matin que la chanteuse Raffy attend la cigogne.

Enceinte de son tout premier enfant, c'est via Instagram que la chanteuse a annoncé la bonne nouvelle de sa grossesse à ses fans:

«❤», dévoile-t-elle tout simplement sur Intagram, visiblement comblée de bonheur!





Tous nos voeux de bonheur à Raffy et son amoureux Marc-André Binette, qui se sont dit «Oui, je le veux!» en septembre 2017!



Leur petite boule de bonheur verra le jour en août prochain!





Vivre une fausse couche est l'une des plus grandes peurs vécues par les futurs parents... et une épreuve douloureuse pour les familles qui doivent concilier avec la perte d'un bébé. En décembre dernier, Raffy s'est confiée pour la première fois sur sa fausse couche survenue en 2018. C'est via Instagram que la chanteuse a partagé avec émotion ce tragique événement abordant le deuil périnatal, expliquant la tristesse et la souffrance indescriptibles que peuvent ressentir les personnes qui ont perdu un enfant.





Avec les congés des prochains jours, découvrez 11 films à voir au cinéma pendant la semaine de relâche! Si vous préférez rester dans le confort de votre salon, en pyjama mou, découvrez 14 nouveautés à découvrir sur Crave et Netflix ainsi que 6 nouveautés québécoises qui atterriront sur Tou.tv pendant le mois de mars!



Vous aimerez aussi: