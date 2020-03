La gang d'OD Afrique du Sud fait la fête au show de Polina Grace à Montréal

Trudy + Adamo + Kevin = un MÉCHANT beau trio!!!

Vendredi soir, la gang d'Occupation Double Afrique du Sud est allée faire le party au Ministère de Montréal afin d'aller découvrir le tout premier spectacle de leur belle amie Polina Grace, On touche pas à Polina!



Ce sont Camille, Alex-Anne, Kiari, Étienne, Karel, Ophélia, Chris, Rym, Khate, Kayshia, Karl, Trudy et Kevin (en plus de Karine St-Michel, Adamo et Alexandra Giroux) qui étaient présents lors de la soirée, criant à pleins poumons les hits de Polina: Wanna Be There, Pure Fire et What You Want!

Évidemment, Dragos, l'amoureux de Polina, était aux premières loges de l'événement puisqu'il s'occupait du Dj set de l'after-party avec Cameus!



Khate Lessard était totalement flamboyante pour l'événement, accompagnée de son amoureux Fabrice. La belle avait d'ailleurs changé de tête spécialement pour la soirée (merci la magie des perruques!) afin d'être rousse et ça lui allait à ravir!



Karl Sabourin et sa belle Florence étaient aussi des célébrations, posant devant le magnifique mur de roses rouges spécialement agencé par Big Flowers Mtl!





Les nouveaux parents Alexandra Giroux et Patrick Forest ont profité d'une petite soirée en amoureux pour aller supporter leur amie Polina!



Ne partez pas de rumeurs, Chris et Rym étaient aussi de la partie, mais en amis seulement...



Quelques minutes avant d'entrer sur scène, Polina était tout en beauté en coulisses!



Pas de doute, Polina est assurément repartie chez elle la tête pleine de souvenirs mémorables!



Voyez plus de photos de la soirée!

Pssst! On a croisé la belle Trudy Simoneau et les finalistes de l'émission la semaine dernière au lancement de Projet 2000!



