La Voix: Cette ex-concurrente attend son premier enfant!

La belle famille de La Voix s'agrandit! Eh oui, Elisabeth Léger, qu'on a connue dans l'édition 2015 de la téléréalité musicale dans l'équipe de Marc Dupré, attend la cigogne!

Enceinte de 20 semaines, c'est via Instagram qu'Elisabeth nous annonce l'heureuse venue de son tout premier enfant!

«Un peu de douceur dans le chaos 🙏🏼🥰

Voici un peu la raison de mon absence des réseaux sociaux ces derniers mois ☺️Je réalise pas encore pleinement même si je suis à 20 semaines déjà !!

C’est aussi aujourd’hui que mon copain et moi on fête nos 9 ans d’amour. Inutile de vous dire que ça a été toute qu’une ride ! Des hauts et des bas mais j’ai l’impression que maintenant on est indestructible. Littéralement. Et ce cadeau est juste la cerise sur le sundae de notre bonheur. Quétaine, I know. Mais so true.

Raph, tu seras clairement le meilleur papa du monde, on dirait que tu as été mis sur la planète pour l’être :) Ceux qui te connaissent savent. Ça me fait même un peu peur, de ne pas être à ta hauteur. Mais au moins t’es dans mon équipe ;) Je t’aime plus que tout.

J’ai l’impression que je parle jamais vraiment de ma vie privée haha et je fais jamais de déclaration intense de même non plus ! Mais bon, ça semble être un bon moment pour le faire ☺️

Be safe, be kind, la vie est belle :)

#20weeks #lifeisgood #vivreaveclasp», dévoile la belle.





Elisabeth est en couple depuis neuf ans avec son fiancé, le comédien Raphaël Lacaille. Elle travaille aujourd'hui dans une agence de relations de presse comme Agente Influenceurs & coordo aux artistes fiction/pub/voix!

Tous nos voeux de bonheur au couple! On vous envoie beaucoup d'amour!





Cette semaine, on apprenait le report des quatre Directs de La Voix prévus à compter du dimanche 12 avril. Pour bien rattacher la phase des Directs à la suite de la compétition, TVA et Productions Déferlantes ont décidé d’également repousser la diffusion de l’épisode du 5 avril, soit les Chants de bataille, à la semaine précédant le premier Direct. Ces émissions seront donc toutes remises à des dates ultérieures afin d’élire «La Voix du Québec» pour l’édition 2020. La production d'un tel variété requiert notamment la contribution d’environ 150 employés à chaque Direct, en plus des journées prévues pour les pilotes et les répétitions, et ce sans compter sur la participation des quatre Coachs, de l'animateur Charles Lafortune, des candidats, de leurs familles et des artistes invités. Dans les circonstances, et étant donné que les équipe travaillent déjà à la préparation de cette étape importante de la compétition, une décision était essentielle à ce stade-ci.





Pour les prochains dimanches, il est important de rappeler que toutes les émissions de la phase des Duels ont été préalablement enregistrées avant la pandémie de la COVID-19. Ainsi, ce dimanche sera présenté le deuxième épisode des Duels et diffusera la troisième et dernière émission de cette phase le dimanche suivant, soit le 29 mars.

