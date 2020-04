Lara Fabian dévoile une chanson inédite dédiée au personnel soignant

En pleine pandémie de coronavirus, Lara Fabian dévoile aujourd'hui une chanson inédite dédiée aux personnels soignants de partout dans le monde.



La pièce touchante intitulée «Nos coeurs à la fenêtre», co-écrite et co-composée avec Elodie Hesme et Moh Deneb, est une ode à l'espoir pendant cette période plus difficile.



Pour créer le vidéoclip de la pièce, la célèbre chanteuse a sollicité ses fans sur les réseaux sociaux afin qu'ils lui envoient des vidéos de leurs applaudissements quotidiens au pesonnel soignant. Elle a également demandé à plus d'une trentaine de vedettes de se joindre à elle, dont Véronique Cloutier, Charles Lafortune, Véronic DiCaire, Stéphane Rousseau, Guylaine Tremblay et l'actrice américaine Eva Longoria.



Voyez les images touchantes ci-dessous :







Les profits de la chanson seront reversés aux personnels soignants des quatre pays de cœur de Lara Fabian - Québec, France, Belgique et Italie - qui luttent chaque jour pour sauver des vies, via Centraide (Canada), La Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France (France), La Fondation Roi Baudouin (Belgique) et Protezione Civile (Italie).



«Nos coeurs à la fenêtre» est disponible dès maintenant sur les plateformes de streaming et de téléchargement.





Tout comme Lara Fabian, de nombreuses vedettes se sont mobilisées partout dans le monde afin de venir en aide à différents organismes en pleine pandémie de la COVID-19. Découvrez 6 stars au grand coeur qui ont fait des dons généreux pendant cette crise.



Vous aimerez aussi :