Lara Fabian révèle une belle surprise à ses fans!

Lara Fabian a révélé une belle surprise à ses fans, cette semaine!



La célèbre chanteuse lancera bientôt un nouvel album, intitulé Lockdown Sessions. Un disque créé par la star pendant la pandémie de COVID-19, alors qu'elle était confinée chez elle. Ce projet unique a une signification très particulière pour elle.

« Je suis heureuse de partager ENFIN ceci avec vous.

Alors que le monde entrait, en mars dernier, dans une immobilisation totale et dans un élan d’incertitudes, j’ai ressenti le désir de faire une introspection et de rechercher les aspects positifs que nous pouvions tirer de tout ce que nous vivions ...

J’ai alors exploré de nouvelles façons d'écrire, de chanter et de faire de la musique... Je suis vraiment fière d’annoncer la sortie d’une édition très spéciale et limitée avec des expériences musicales uniques que j’ai baptisé : « Lockdown Sessions ». J'espère que vous apprécierez tous… écoutez et volez librement à chacune de ces expériences musicales que je vous propose...

C'est un album assez spécial pour moi que je dédie à mes fans, que je vous dédie », a écrit la diva sur sa page Facebook officielle.



Écoutez son message ci-dessous :







Le nouvel album de Lara Fabian sera disponible en exclusivement via la boutique sur son site officiel. On peut d'ailleurs le précommander dès maintenant!





Rappelons que Lara Fabian fera partie de l’équipe qui encadrera les Académiciens pour le grand retour de Star Académie l'hiver prochain. La star aura le rôle de directrice de l’Académie et partagera son expérience aux Académiciens.



Le tournage du Camp de sélection a d'ailleurs débuté cette semaine. Afin de nous donner un avant-goût de ce qu'on pourra voir à la télé, le producteur de l'émission Jean-Philippe Dion a dévoilé deux photos prises en coulisses. Découvrez mainetnant les clichés!



Vous aimerez aussi :