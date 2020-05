Lara Fabian revoit ses priorités «Lou voyait sa maman 5 jours par mois»

Lara Fabian a toujours placé la famille au sommet de sa liste de priorités. Malheureusement, lorsqu'on est une chanteuse de renommée internationale qui jongle avec mille et un projets, il arrive qu'on soit moins présente pour nos proches.

C'est le constat que fait Lara Fabian pendant cette période de confinement. Depuis le début de la crise de la COVID-19, la star est toujours avec sa fille, Lou. Auparavant, elles ne se voyaient que quelques jours par mois.

Une situation qui changera après la pandémie, confie Lara Fabian au magazine 7 Jours :

« Dans les dernières années, j’ai toujours mené trois choses de front en même temps: l’enregistrement d’une émission comme La Voix puis The Voice, la sortie d’un album et une tournée mondiale. Ce ne sont plus les choix vers lesquels mon cœur se portera dans l’avenir. Je devrai apprendre à dire non si je veux privilégier ma famille. Lou vivait dans l’acceptation que maman était là cinq jours par mois. Ce n’est pas beaucoup...

Je devrai choisir, faire les choses autrement. Je veux faire les choses à un autre rythme et d’une manière qui continue de me garder paisible et dans la joie. »

Une magnifique réflexion!

Lara Fabian a aussi déclaré être « reconnaissante de cet arrêt forcé » qui lui permet d'être avec Lou 24 heures sur 24.

