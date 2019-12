Lara Fabian veut chanter en duo avec vous!

Lara Fabian fait un cadeau incroyable à ses fans à quelques jours de Noël : elle nous invite à chanter en duo avec elle!

La première étape, et la moins gênante si vous n'avez pas trop de voix mais vous désirez pousser la note en sa compagnie, est d'interpréter la chanson Pas sans toi dans le confort de votre salon.

La chanteuse a enregistré une vidéo dans laquelle elle ne chante que la moitié des paroles, comme si elle était en duo avec nous! On peut donc s'amuser à s'enregistrer à la maison, en toute intimité.

Là où ça devient très intéressant, c'est lorsqu'on apprend qu'on peut envoyer notre enregistrement à Lara Fabian!

Elle choisira ensuite une personne gagnante, son coup de coeur... qui aura la chance de monter sur scène avec elle dans le cadre de sa tournée 50 World Tour!

Voici l'incroyable invitation de la star :

« Comme je vous le disais, j’ai décidé de vous offrir l’opportunité de faire un duo virtuel avec moi sur la chanson « Pas sans toi » via l’application @smule ... http://bit.ly/ChantezavecLaraFabian



Je choisirai les meilleurs interprètes, et je les inviterai à la chanter en live avec moi sur scène sur quelques dates du 50 World Tour

Pour participer, enregistrez votre prestation sur l’application Smule et partagez la sur les réseaux sociaux via le #LaraDuo50

Et ceux qui souhaitent que je puisse découvrir leur prestation complète, vous pouvez la partager sur votre IGTV Instagram, toujours avec le #LaraDuo50

Hâte de vous entendre .... Love

#laraduo50 #50WorldTour »

Avant de cliquer sur le lien, vous pouvez vous pratiquer en regardant la vidéo de Lara Fabian :

Une opportunité en or pour fans de la star!

Vous aimerez aussi: