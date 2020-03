Le chanteur Lenni-Kim est atteint du coronavirus

Celui qui connaît un succès monstre en France est de retour en sol québécois! Le jeune chanteur de 18 ans Lenni-Kim nous annonce aujourd'hui via son compte Instagram avoir été testé positif au coronavirus, tout comme sa maman, à leur retour de Paris.

«Ma mère et moi, on a fait les tests pour le coronavirus et on les a reçus [les résultats] hier. On a été testés positifs pour le coronavirus. Mercredi, ma mère commençait vraiment à ne pas se sentir bien. Elle avait des grosses courbatures, et surtout, elle toussait beaucoup. Elle avait mal à la tête. Moi aussi, j'avais plein de courbatures, j'avais mal à la tête. Donc, on s'est dit: "Allez... On va aller à l'hôpital et on va faire nos tests". En gros, juste vous dire, le coronavirus est extrêmement virulent, ça s'attrape super facilement. Nous, on a fait attention... et on l'a quand même attrapé. Du coup, juste vous dire que quand on vous dit de rester chez vous, c'est sérieux. Restez chez vous. C'est un virus qui affecte beaucoup de gens. Ça tue des gens!», dévoile-t-il après des tests passés à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal!

Se faisant rassurant sur son état de santé, Lenni-Kim confie à ses fans que tout se passe pour le mieux pour le moment pour sa mère et lui!

«Ma mère et moi, on va être corrects, ça va bien aller. Il faut juste qu'on fasse notre confinement, comme tout le monde. Après, quand vous allez nous voir ressortir de la maison, c'est qu'on va avoir refait nos tests. Santé Canada va nous avoir donné la permission de sortir de chez nous, parce qu'on ne va plus être un danger pour la santé des autres personnes!»

Lenni-Kim termine son message en rappelant à ses fans et aux jeunes l'urgence de rester en quarantaine à la maison afin d'aplatir la courbe d’infection du COVID-19!

«Faites attention aux personnages âgées. Soyez responsables socialement, parce que c'est extrêmement virulent. Ce n'est pas le temps de sortir et de faire le party, de sortir un peu partout. Tu restes chez toi. Ça n'a jamais été aussi facile de rester chez soi!»



L’artiste de 18 ans, qui s’est fait connaître grâce à ses succès Don’t stop et YOLO, a conquis l’Europe en 2018, en plus d’être nommé dans la catégorie révélation francophone de l’année au NJR Music Award. Lenni-Kim a d'ailleurs été le plus jeune participant à la prestigieuse émission Danse avec les stars, qui rallie plus de 6 millions de téléspectateurs par diffusion. Il a aussi été nommé Coup de cœur du public, lors de la grande finale de l’émission New Wave, le plus grand concours de chant télévisé de Russie, qui atteint plus de 150 millions de téléspectateurs.





Artiste prolifique, il a décroché un rôle dans le très populaire feuilleton Demain nous appartient sur TF1, en plus d’interpréter la chanson titre en français et en anglais de la série Miraculous, qui est diffusée dans plus de 150 pays à travers le monde et dont le vidéoclip a été visionné plus de 95 millions de fois. Il cumule les participations aux plus grandes productions françaises comme The Voice en tant qu’artiste invité lors de la demi-finale, Fort Boyard, 300 Cœurs, Vendredi tout est permis, La chanson de l’année, spécial Jean-Jacques Goldman et plus encore!



