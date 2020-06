Leah West de La Voix annonce que son mari est décédé

On est sans mot...

Leah West a annoncé la pire nouvelle qui soit aujourd'hui via ses réseaux sociaux... Totalement désemparée, c'est avec la plus grande des tristesses que la chanteuse a dévoilé qu'elle avait appris que son mari était décédé hier soir, de la bouche des policiers. Leah était en couple avec lui depuis 18 ans déjà...

«Bonjour mes amis. Je suis totalement dévastée. Mon mari et mon meilleur ami de 18 ans et le père de mon fils est mort. Un policier est venu à ma maison hier soir pour me dire qu'il était décédé alors qu'il faisait du vélo de montagne à Penticton. Je n'ai toujours pas de cause de décès, mais ils pensent que cela a pu être une crise cardiaque. Je n'ai pas encore pu le voir. Je pleure sans arrêt. Mon fils grandira sans son père. C'est le jour le plus triste de ma vie. Dieu, aidez-moi ❤️😭», confie-t-elle sur Instagram.





On envoie une dose massive de bonnes énergies à la chanteuse et sa famille dans ces moments plus que difficiles! Courage... ❤️





On avait connu la chanteuse dans la saison 6 de La Voix dans l'équipe de Lara Fabian.





