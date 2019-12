Marie-Mai a encore une fois cette année partagé ses plus beaux looks sur les réseaux sociaux.



Accompagnée de sa fidèle glamsquad, la popstar a foulé de nombreux tapis rouges en 2019. Toujours élégante et classe, l'icône de la mode a de nouveau osé avec plusieurs magnifiques tenues.



Voici les 10 looks les plus glamour de Marie-Mai en 2019 :







Tous ces styles lui vont bien! Quel look préférez-vous?



