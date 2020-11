Les Silver Foxes accueillent Marjo et chantent l'hymne J'lâche pas!

Les Silver Foxes sont de retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo musicale!



Cette fois, les chanteurs s'unissent à la puissante Marjo pour interpréter le populaire hymne J'lâche pas!



« Parce que ce sont des temps difficiles pour tous, souvenez-vous qu’ensemble nous allons passer à travers ce moment sombre. Nous vous offrons un peu de lumière avec les renards argentés », ont écrit les artistes sur les réseaux sociaux.



Voyez l'incroyable performance de Roch Voisine, Marc Dupré, Louis-Jean Cormier, Bruno Pelletier, Jeff Smallwood et Marjo :







On adore cette version! Leurs voix vont si bien ensemble!



Les Silver Foxes nous ont offert d'excellentes vidéos depuis le début de la pandémie de COVID-19, dont une reprise de la célèbre chanson Handle With Care du groupe les Traveling Wilburys composé de Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty, Jeff Lynne et Roy Orbison.



Revoyez les images virales ci-dessous :







Roch Voisine a récemment inviteé ses plus fidèles admirateurs dans les coulisses de l'enregistrement de sa nouvelle chanson de Noël. Découvrez maintenant ce moment inédit!



