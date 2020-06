Les soeurs Boulay chantent avec émotion pour une fan atteinte du cancer

Les soeurs Boulaynous ont offert un moment rempli d'émotions jeudi soir lors de l'émission Bonsoir, bonsoir.



Les deux musiciennes ont surpris une fan atteinte du cancer en débarquant dans sa cour pour lui offrir une performance toute spéciale. Cette dernière était très émue de rencontrer ses chanteuses préférées en personne. Un instant magnifique et rempli de lumière.



Découvrez l'histoire de la belle Évelyne dans la touchante vidéo ci-dessous :







Impossible de ne pas avoir des frissons!



Les soeurs Boulay ont écrit sur les réseaux sociaux : «On a souvent à débattre de la pertinence et de l'importance de notre métier dans la vie, particulièrement ces temps-ci, où tout le monde rush financièrement et où des gens se mettent drette sur le front pour sauver la vie des autres. La hiérarchisation des métiers par contre, ça sert à rien. L'apport de chaque personne est important, la chaîne qu'on forme tous et toutes ensemble fait en sorte que toutte se tient. Mais bref, je m'en vais où avec cette dissertation philosophique à 5 cennes? Dernièrement, c'est dur en musique de pas avoir envie de tout lâcher. On a souvent l'impression qu'on sert à rien. On se fait dire que notre job, c'est juste un hobby. Jusqu'à ce qu'on revoie Antoine Gratton pour jouer avec, jusqu'à ce qu'on rencontre Evelyne Morin-Uhl pour essayer de lui faire du bien dans un moment difficile de sa vie. Jusqu'à ce que ça nous fasse plus de bien qu'à elle. Merci Bonsoir Bonsoir d'avoir orchestré tout ça.»

En plein confinement, Stéphanie et Mélanie Boulay ont dévoilé le vidéoclip officiel pour la chanson Devant l'Homme et le monde. La pièce est disponible dès maintenant sur leur troisième album!







