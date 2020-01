Marie-Mai était fashion et magnifique dimanche soir au Gala Célébration 2020 en direct du Théâtre du Casino du Lac Leamy à Gatineau.



La popstar, qui était de retour à l'animation de la soirée pour une troisième année consécutive, a pu compter sur son coiffeur David D'Amours, sa maquilleuse Sophie Parrot et son styliste Patrick Vimbor pour ses looks sublimes.



Voyez ci-dessous les différents styles de la vedette lors de ce week-end inoubliable :