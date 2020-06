Loud fait un don impressionnant de 56 000$ et dénonce le racisme systémique

Le rappeur Loud a surpris tout le monde en annonçant qu'il allait faire un don des plus impressionnants à des organismes communautaires pour faire face aux répercussions de la pandémie de coronavirus et aux enjeux liés au racisme systémique.



C'est via ses réseaux sociaux que le chanteur a annoncé la grande nouvelle:

«Depuis le lancement de ma première chanson en solo il y à peine trois ans, j’ai la chance de me réveiller tous les jours avec la vie dont j’ai rêvé et c’est un honneur que je ne prends jamais à la légère. Pour faire suite à mon message de la semaine dernière suite au meurtre tragique de George Floyd et concernant le racisme systémique (qui est bien présent chez nous malgré ce que ton oncle en pense), je tenais à passer à l’action de manière concrète et à redonner au game par la forme d’un don symbolique de 56K.»



Un généreux montant de 56 000$ sera divisé entre des organismes locaux tels Hoodstock, le Black Theatre Workshop, la Clinique juridique de Saint-Michel et Racines 2.0.

Inspiré par sa chanson 56K, qui a propulsé sa carrière en 2017, le rappeur souhaite aujourd'hui passer à l'action en donnant une visibilité à ceux qui en ont besoin.

«En tant que rappeur, la valeur de ce que la culture noire a apporté à ma vie est inestimable: ma passion, mon lifestyle, mes héros de jeunesse et d’aujourd’hui, mes mentors et éventuellement ma carrière et mon gagne-pain. Malgré que la situation actuelle n’a rien à voir avec mon admiration pour la culture, je crois que c’est nécessaire en ce moment de rappeler aux gens qui me suivent et qui pour certain accordent une importance à ce que je dis que ce mouvement qu’on célèbre et qui nous accueille est ancré dans quelque chose de beaucoup plus gros et important que nous.

Si vous consommez ma musique, venez voir mes spectacles, participez à la croissance de ma carrière et que vous êtes indifférents face à la situation, I fucked up. En d'autre mots: If you love me and hate black people, I hate you.», déclarait Loud sur Facebook en mai dernier, lors de l'assassinat de George Floyd.



