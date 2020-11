Lucie Laurier: écoutez sa nouvelle chanson, Famiglia!

Lucie Laurier a dévoilé une toute nouvelle chanson, aujourd'hui!

L'extrait musical s'intitule Famiglia. La star québécoise a écrit les paroles et c'est Manu Pitois qui a composé la musique.

Avec des influences de Carla Bruni et de Henri Salvador, Lucie Laurier chante sa vision de la famille.

Voici la chanson Famiglia, partagée par la chanteuse sur YouTube ce matin :

Sous l'extrait, Lucie Laurier a écrit ceci :

« Je vous présente ma deuxième chanson originale Famiglia. Pour la télécharger ou contribuer rdv sur lucielaurier.com ...Manu, ta musique est encore plus belle que dans mes rêves et pourtant Dieu sait que mes rêves sont beaux... Merci du fond du coeur. Merci infiniment aux merveilleux musiciens Claude Pineault, Emmanuelle Caplette, Mathieu Désy, le Musiversal Budapest Orchestra ainsi que Christian St-Germain au mixage et Studio Ulysse pour l'enregistrement de la voix. »

Lorsqu'on se rend sur son site officiel, on peut lire un deuxièm message de l'artiste dans lequel elle explique qu'elle ne veut pas mettre sa musique sur les plateformes de streaming.

Voici le petit mot de Lucie Laurier à ce sujet ainsi que sa demande de contribution au public :

« Mes chansons ne se retrouvent pas sur les plateformes numériques Spotify, Apple Music ou autres. J'ai vécu dans la misère trop d'années pour aller livrer notre travail comme une goutte d'eau dans l'océan de ces grossistes musicaux qui ont tué toute possibilité de vivre de notre art.

Vous n'avez pas d'argent? Je suis heureuse que vous puissiez les télécharger gratuitement. Si elle vous plaisent, partagez-les! Vous avez envie de m'encourager à ce que je puisse produire la suite, donnez ce que vous voulez.

Vous avez mon appréciation sincère.

Vous pouvez aussi contribuer par virement interac à lucie@lucielaurier.com et afin que je puisse déposer les fonds svp inscrivez comme réponse à votre question: famiglia ou tag.​

Merci infiniment et bonne écoute! ​

Lucie Laurier »

Aimez-vous la chanson Famiglia? Vous pouvez aussi réécouter son premier extrait original, Tueur à gages, lancé au début de l'été 2020.

Dans un autre ordre d'idées, Lucie Laurier a énormément fait parler d'elle en raison de ses propos conspirationnistes depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Elle a entre autres fait un long discours filmé lors d'une manifestation dans lequel elle parle de théories du complot et de conspirations contre les Québécois, remet en doute le savoir scientifique, accuse le gouvernement de tenter de manipuler les gens et s'en prend à la DPJ.

