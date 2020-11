Ludovick Bourgeois : écoutez sa chanson festive de Noël!

On se plonge dans l'ambiance des Fêtes aujourd'hui grâce à Ludovick Bourgeois!



Le populaire chanteur donne le coup d’envoi au décompte vers le 25 décembre en dévoilant aujourd’hui un tout premier extrait original de Noël intitulé Avec ceux que j’aime, réalisée par Fred St-Gelais. La pièce festive a été écrite et composée par Ludovick, Martin Bachand et Nelson Minville.



« Ça fait un bout que je souhaite lancer mon propre matériel de Noël. Avec la dernière année qu’on vient de traverser, je me suis dit que c’était un bon moment pour tenter l’expérience et sortir une chanson originale du temps des Fêtes! Le Noël qu’on s’apprête à vivre sera assurément différent que ceux qu’on vit depuis toujours. J’espère, à travers Avec ceux que j’aime, permettre aux gens de retrouver la frénésie et toute la chaleur de cette période habituellement si rassembleuse », mentionne l'auteur-compositeur-interprète dans un communiqué.



Écoutez la chanson ci-dessous :







Avec ceux que j'aime est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes de téléchargement et d’écoute en continu.



Ludovick Bourgeois offrira un concert virtuel gratuit et exclusif, accompagné de Fred St-Gelais, en décembre! Le chanteur interprètera les chansons de ses deux premiers albums en formule acoustique. Ce moment unique, été capté en 2019 au Ministère quelques semaines avant le lancement de son album 2, sera disponible dès le 23 décembre prochain à 20 h sur la page Facebook de l'artiste!



