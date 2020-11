Ludovick Bourgeois: une touchante vidéo souvenir avec son père décédé

Le père de Ludovick Bourgeois, Patrick Bourgeois, est décédé il y a trois ans aujourd'hui.

Le célèbre chanteur des B.B. a perdu sa bataille contre le cancer le 26 novembre 2017.

Une date que son fils n'oubliera jamais. Afin de souligner ce triste anniversaire, Ludovick Bourgeois a partagé une vidéo souvenir de lui avec son papa, aujourd'hui sur Instagram.

Sur les images, on voit le gagnant de La Voix 2017 avec Patrick Bourgeois ensemble, sur scène, pendant un spectacle. Un moment de complicité père-fils qui nous touche droit au coeur :

« Cette année, pour le 26 novembre je voulais vous montrer le plus beau moment passé sur une scène. Une de nos dernières performances ensemble! »

On envoie toutes nos pensées à Ludovick Bourgeois et à sa famille en cette journée plus difficile.

Rappelons que Patrick Bourgeois est décédé des suites d'un cancer à l'hôpital Sacré-Coeur de Montréal à cette date en 2017. Il était âgé de 54 ans. C'est sa conjointe, Mélanie Savard, qui avait annoncé la terrible nouvelle sur les réseaux sociaux.

Elle avait alors déclaré ceci : « Il a livré une dure bataille à la maladie, mais son corps n’en pouvait plus. Il est mort paisiblement dans mes bras. Son légendaire sens de l’humour et son magnifique sourire sont restés en lui jusqu’à la toute fin. Il fut le leader des B.B, un chanteur, un auteur-compositeur et un musicien hors pair pour qui la musique avait une grande importance. Il fut pour nous sa famille et ses amis un grand homme, un père impliqué et dans les derniers mois un combattant toujours positif face à la maladie. »

Par la suite, des centaines de fans sont allés rendre un dernier hommage à Patrick Bourgeois lors de ses funérailles.

