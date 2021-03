Marc Dupré annonce la construction de sa microdistillerie!

Prendre un p'tit drink avec Marc Dupré, ça sera bientôt possible!

Eh oui, Marc Dupré annonce la construction et l’ouverture prochaine de sa microdistillerie Cherry River au centre-ville de Magog. Le projet de l’artiste entrepreneur redonnera d'ailleurs vie à un site patrimonial de 150 ans!





À la suite de l’approbation de la municipalité de Magog, la construction de la microdistillerie Cherry River débute dans l’ancienne église Saint-Luke, bâtiment distinctif du patrimoine des Cantons-de-l’Est construit en 1870. Marc Dupré et son associé Francis Delage prévoient pouvoir y accueillir le public dès ce printemps. La microdistillerie fabriquera une large gamme de spiritueux québécois incluant des gins et des vodkas.





Marc, d’où vient cette idée de te lancer dans l’industrie des spiritueux québécois?

La mixologie me passionne. La musique tout comme un bon cocktail, c’est rassembleur. C’est quelque chose que je souhaite partager avec le public. En plus, nos installations vont nous permettre de créer des produits qui vont mettre en valeur des ingrédients exceptionnels qu’on trouve au Québec. Mon associé Francis et moi y avons impliqué nos deux fils, ça fait donc de tout ça un projet familial très emballant pour nous tous. Ultimement, nous souhaitons créer des produits qui vont faire rayonner le terroir du Québec à l’extérieur de nos frontières.

Pourquoi avoir choisi de construire la distillerie dans une ancienne église à Magog?

Tout d’abord, l’idée était de créer un lieu pour rencontrer les gens, ce sera notre base et il ne sera pas rare de me voir y servir les clients. L’endroit sera spectaculaire puisque nous conserverons tout le cachet de ce lieu de culte de plus de 150 ans d’histoire, qui va revaloriser ce bâtiment patrimonial. Nous y aurons nos installations de fabrication que les gens pourront visiter, mais également une boutique, un salon de dégustation, une cave pour nos barils de bois et une terrasse.

Notre choix de s’implanter à Magog s’explique par deux raisons. Tout d’abord, j’ai eu un coup de cœur pour la région dès le début de ma carrière. Je suis né artistiquement à deux pas de notre distillerie, au Vieux Clocher. Il faut dire également que notre vodka est élaborée à partir des sources de la rivière Cherry River qui traverse la ville de Magog. Nous sommes très fiers de contribuer à la riche offre agrotouristique de la région.



