Marc Dupré nous colle un énorme sourire au visage aujourd'hui!

L'auteur-compositeur-interprète et animateur de l'émission En studio a partagé une adorable photo-souvenir de Noël de sa soeur et lui alors qu'ils étaient bambins.

«Moi et ma grande sœur Annie 🥰 Je n’en parle pas souvent, mais je suis si fier d’elle! Elle travaille dans un CHSLD et prend soin des gens avec tellement d’amour et d’empathie! Une perle ❤️🙌❤️🙌❤️», dévoile Marc sur Instagram.



Au passage, Marc rend hommage à sa soeur Annie qui travaille en première ligne dans la lutte contre la COVID-19 et la remercie pour tout ce qu'elle fait pendant la pandémie dans le CHSLD où elle travaille: une fierté pour le chanteur!





Cette semaine, Marc a dévoilé une magnifique chanson de Noël en duo avec sa fille Stella. En collaboration avec son complice de longue date Fred St-Gelais, Marc signe la musique de la pièce originale du temps des Fêtes, Noël ensemble. Les paroles sont d’Amélie Larocque avec qui l’auteur-compositeur-interprète de renom collabore depuis plusieurs années déjà.

Grâce à une mélodie rythmée où l’on retrouve de chaleureux accords de ukulélé, cette chanson arrive comme un baume sur le cœur et comme une façon de terminer cette dernière année difficile tout en douceur. Cette tendresse, Marc l’offre avec la complicité de sa fille Stella avec qui il partage une passion commune pour la musique. Ensemble, ils rappellent de façon touchante que cette année, les traditionnelles fêtes de famille se vivront à distance, mais que tous seront unis par le cœur pour tout de même vivre un... Noël ensemble!





Marc passera le temps des Fêtes avec sa petite famille!

«Nous allons nous installer au chalet pour y passer tout le temps des fêtes. Les trois enfants seront présents. Nous allons faire des feux et pratiquer des activités à l’extérieur. Nous sommes équipés pour faire du ski et de la raquette. Nous allons faire tout ce qui se fait dehors! (rires) Nous avons habité au chalet durant l’été. Nous avons maintenant hâte d’y vivre sous la neige. C’est un endroit où nous pouvons vraiment nous rassembler. À la maison, comme chacun a ses obligations, nous ne faisons que nous croiser: l’un arrive, l’autre part. Le chalet, c’est notre endroit de ralliement!», a-t-il confié au 7 Jours.

Psssst! Marc Dupré et son fils Anthony se ressemblent énormément!!!