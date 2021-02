Marc Hervieux annonce une excellente nouvelle!

Marc Hervieux a annoncé une belle nouvelle professionnelle en cette fin de semaine : il est de retour en studio!

Le populaire ténor planche actuellement sur de la nouvelle musique en prévision de son prochain album.

Il s'agira du onzième disque de Marc Hervieux! Si vous avez apprécié le précédent sorti en 2020, Nostalgia, on a l'impression que vous aimerez celui qui s'en vient.

Voici la publication de la star québécoise annonçant la venue de ce nouvel album :

« Pas très présent sur les réseaux sociaux cette semaine... mais très présent en studio pour enregistrer mon 11e album... la suite de Nostalgia peut-être... à suivre! »

L'album Nostalgia contient des pièces musicales qui ont marqué l'enfance de Marc Hervieux, comme Always on My Mind et Can't Help Falling in Love d'Elvis Presley.

On semble comprendre qu'il prépare la suite, ça risque d'être à nouveau riche en souvenirs et en émotions!

Au niveau personnel, le chanteur a récemment dévoilé une rare photo de lui avec son amoureuse et leurs trois filles.

L'adorable famille a profité d'une belle journée d'hiver pour aller patiner et ils ont immortalisé ce précieux moment! Revoyez la photo dès maintenant sur enVedette!

