Marie-Chantal Toupin révèle des détails sur son prochain album!

Marie-Chantal Toupin prépare son grand retour en musique!



La chanteuse, qui a récemment annoncé la sortie prochaine de son nouvel album, a révélé plus de détails sur ce projet en entrevue avec le magazine La Semaine. Après avoir réglé plusieurs choses dans sa vie personnelle et professionnelle, la vedette est enfin prête à revenir sous les projecteurs.



« Ça faisait au moins huit ou neuf ans que je n’avais pas fait d’album. Il était temps! Mais il fallait d’abord que je règle certaines choses. Tous les problèmes juridiques que j’avais depuis huit ans — huit ans de nuages — sont maintenant réglés. Ça m’a enlevé un poids sur les épaules », explique la chanteuse.



On ne connaît toujours pas la date de sortie du nouvel opus de la star. D'ici là, il est possible d'écouter l'extrait Je continuerai sur toutes les plateformes de téléchargement en ligne.





Facebook Marie-Chantal Toupin



Rappelons que Marie-Chantal Toupin a récemment mis en vente sa superbe maison de Terrebonne. La propriété située dans un cul-de-sac vous offre 4 spacieuses chambres et un superbe espace à aire ouverte offrant beaucoup de luminosité. Voyez toutes les images de la demeure ici!





Facebook Marie-Chantal Toupin/Remax





Vous aimerez aussi :