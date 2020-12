Marie-Mai annonce 6 nouveaux concerts intimistes en 2021!

Marie-Mai est notre vedette du jour!



La populaire chanteuse annonce avec fébrilité son retour sur scène en 2021 avec de nouveaux concerts un peu partout au Québec.



Ainsi, la star montera sur scène le 27 février à Victoriaville, le 6 mars à Brossard, le 13 mars à Joliette, le 20 mars à Sherbrooke et le 28 mars à Gatineau.



« Depuis mes shows acoustiques aux Francos que j’y pense... J’ai vraiment envie de revivre l’expérience intimiste qui m’a rapprochée (littéralement, malgré la distanciation!)

de vous. Moi je dis qu’on part 2021 sous le signe de l’espoir et qu’on se planifie à l’avance! 6 rendez-vous mémorables (et sécuritaires) ensemble dans les prochains mois. Il faut regarder vers l’avant et tout faire en notre possible pour que l’on puisse se retrouver en 2021! S’il y a une chose que je sais faire mieux que tout, c’est vous chanter ma vie. Alors pourquoi pas le faire, tout simplement! 🖤 », a écrit la star en légende de sa publication sur les réseaux sociaux.



Ces spectacles seront bien évidemment présentés en conformité avec les règles de la santé publique. La sécurité, la santé et le confort de tous les spectacteurs sont une priorité pour Marie-Mai et son équipe.



Les billets sont en vente maintenant sur le site officiel de la vedette!





Rappelons que Marie-Mai animera la nouvelle émission Big Brother Célébrités cet hiver sur Noovo. Il ne s'agira pas du premier grand plateau de télévision de la star : elle a été coach à La Voix et La Voix Junior, en plus d'avoir été mentor à l’émission The Launch sur les ondes de CTV.



Après avoir appris que le chanteur Claude Bégin et le boxeur Jean Pascal participeront à l'émission, voilà qu'on connaît l'identité du troisième candidat qui se joindra à l'aventure! Découvrez de qui il s'agit ici.





Noovo



