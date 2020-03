Marie-Mai brille dans deux looks de scène à couper le souffle

Gonflée à bloc, Marie-Mai reprenait hier la route direction Québec afin de poursuivre sa tournée Elle & Moi!

Juste avant de chauffer les planches de la Salle Albert-Rousseau, Marie-Mai s'est fait prendre sur le vif par sa maquilleuse et grande amie Sophie Parrot, qui en a profité pour immortaliser deux de ses looks de scène à couper le souffle! Fidèle à elle-même, l'auteure-compositrice-interprète est sublime alors qu'elle pose sous l'oeil attentif de sa BFF.

«I CAN.», dévoile-t-elle tout simplement sur ses réseaux sociaux, en guise de légende accompagnant les photos.



Twitter de Marie-Mai - Sophie Parrot



Quel look préférez-vous?

#1 Look tout en blanc! On craque pour ses bottes!!!

#2 Look à paillettes scintillantes!





Twitter de Marie-Mai - Sophie Parrot



Plus tôt cette semaine, Claude Bégin dévoilait un nouvel extrait de son deuxième album Bleu nuit! Sur On s'arrête, Claude collabore avec Marie-Mai pour nous offrir une chanson aux sonorités à la fois rétro et moderne, où le duo explore ensemble ces deux univers distincts qui se fusionnent. Avec des arrangements riches et un refrain accrocheur où les voix en harmonie se répondent avec fougue, les deux artistes chantent le besoin criant de ralentir la cadence d’un quotidien effréné.





Pssst! Marie-Mai a finalement mis fin aux rumeurs en expliquant pourquoi elle mettait sa magnifique maison de Sainte-Adèle en vente!



Vous aimerez aussi: