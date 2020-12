Marie-Mai et David Laflèche reprennent All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey!

Marie-Mai et David Laflèche nous offrent un cadeau de Noël à l'avance, aujourd'hui!



Les amoureux ont publié une vidéo dans laquelle ils reprennent le succès All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey. Le duo s'approprie totalement la chanson iconique du temps des Fêtes et leur version est tout simplement magnifique.



« Il y a tellement de choses qu’on peut vouloir pour Noël, mais le plus important reste la santé. Merci à tous ceux qui ont donné à Leucan cette année. Vous faites une différence dans la vie des enfants et leurs familles. Joyeuses Fêtes et que cette période soit douce et magique pour chacun de vous! », a écrit la star en légende de sa publication sur les réseaux sociaux.



Écoutez le duo de Marie-Mai et David Laflèche ci-dessous :







Impossible de ne pas avoir des frissons! On l'écoute en boucle!



Marie-Mai a récemment annoncé avec fébrilité son retour sur scène en 2021 avec de nouveaux concerts un peu partout au Québec! Découvrez maintenant les dates de ses spectacles.



On pourra voir Marie-Mai à la barre de Big Brother Célébrités dès le 10 janier prochain à Noovo!

Cette adaptation québécoise du concept américain mettra en vedette des vedettes de chez nous. Cela signifie qu'on pourra voir des artistes, des influenceurs, des athlètes ou autres personnalités bien connues du public évoluer devant les caméras. Le but de l'émission: tenter de créer des alliances et des stratégies qui les mèneront jusqu’à la fin du jeu. Découvrez l'identité de quelques participants ici!





Noovo



