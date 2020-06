Marie-Mai en vedette dans un nouveau magazine réno-déco à Canal Vie!

Voilà sans aucun doute la meilleure nouvelle de la journée!



Canal Vie proposera un accès privilégié cet automne à l’auteure-compositrice-interprète Marie-Mai dans le nouveau magazine réno-déco Chez Marie-Mai.



On pourra découvrir les rénovations de la nouvelle maison de la star, qu’elle souhaite aménager selon ses goûts afin de créer un véritable cocon familial. Désireuse de consommer différemment et de faire des choses qu’elle n’a jamais faites pour se bâtir un nouveau mode de vie, elle sera épaulée par le designer Érik Maillé avec qui une complicité instantanée s’est déjà établie.



Ce magazine, tourné à la façon d’un documentaire, propose avant tout une incursion

dans les réflexions de Marie-Mai, où l’on aborde différentes facettes de l’art de vivre : les amis, la parentalité, le travail et la santé, ainsi qu’un mélange d’inspirations et de trucs réno-déco.



Produit par Zone 3 en collaboration avec Bell Média, Chez Marie-Mai compte 8 épisodes de 30 minutes. Le tournage est déjà commencé et respecte bien évidemment les consignes sanitaires des autorités en matière de santé publique.



C'est à ne pas manquer dès le mercredi 23 septembre à 20 h à Canal Vie!



Marie-Mai a dévoilé la semaine dernière une nouvelle collaboration musicale avec le rappeur Imposs. La pièce intitulée Sans lendemain (One Last Time) arrive juste à temps pour les journées chaudes où l'on peut rouler les fenêtres baissées! Écoutez maintenant un extrait ici.





Karine Paradis



Vous aimerez aussi :