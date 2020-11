Marie-Mai, Mario Pelchat et plusieurs stars réunies pour un spectacle-bénéfice!

7 artistes talentueux chanteront pour la bonne cause lors du spectacle-bénéfice Au choeur du Partage!

Ce concert virtuel remplacera la traditionnelle Soirée des Célébrités du Regroupement Partage, qui n'aurait pas pu avoir lieu comme à l'habitude en raison de la pandémie.

Au cours de ce spectacle-bénéfice, on pourra voir des performances de Marie-Mai, Patrick Watson, Marie-Josée Lord, Marc Hervieux, Jérôme Charlebois, Mario Pelchat et Martine St-Clair! Cette dernière coanimera l'événement en compagnie d'Isabelle Maréchal.

Regroupement Partage

Le concert Au choeur du Partage nous promet une soirée musicale magique avec des grands classiques de la chanson québécoise sur les thématiques de l'amour, de l'entraide et de la solidarité qui nous feront le plus grand bien en cette période de confinement.

Les billets sont disponibles maintenant au coût de 25 $, et c haque billet vendu permettra de faire du bien à 3 personnes dans le besoin.

Francine Duquette pour le Regroupement Partage

Dans un communiqué émis aujourd'hui, la cofondatrice et directrice générale du Regroupement Partage, Sylvie Rochette, explique pourquoi ce spectacle-bénéfice est essentiel pour l'organisme :

« La soirée-bénéfice annuelle du Regroupement Partage, la Soirée des Célébrités, permet depuis maintenant 20 ans de soutenir la majorité des activités du Regroupement, durant toute l'année. Grâce à la généreuse participation de nos célébrités québécoises, cette soirée permet normalement de soulager la faim et de nourrir l’espoir de plus de 120 000 Montréalais appauvris toute l'année, par le biais de ses trois programmes principaux. Cette année, nous avons dû nous adapter pour la formule spectacle-bénéfice virtuel, et comme les besoins sont encore plus grands, nous tentons d'amasser les fonds nécessaires pour pouvoir aider 230 000 personnes »

Retrouvez Marie-Mai, Patrick Watson, Marie-Josée Lord, Marc Hervieux, Jérôme Charlebois, Mario Pelchat, Martine St-Clair et Isabelle Maréchal le temps d'une soirée magique le vendredi 27 novembre 2020 dès 20h!

