Marie-Mai révèle des mignonnes photos de sa fille pour son anniversaire

Marie-Mai a souligné l'anniversaire de sa fille Gisèle, ce week-end, sur Instagram!



La petite, née le 15 février 2017, a maintenant 3 ans! Sa célèbre maman lui a alors rendu hommage sur les réseaux sociaux en partageant des superbes photos d'elle.



Voici les magnifiques photos de Gigi :



Marie-Mai a aussi partagé une photo souvenir de sa grossesse à la Saint-Valentin. La chanteuse croyait donner naissance le 14 février mais la belle Gigi a finalement vu le jour 24 heures plus tard.



«Y’a 3 ans je passais ma plus difficile et ma plus belle St-Valentin à vie.

On a finalement pas eu une petite Valentine (elle est née le 15).

Mais quelque chose s’est cimenté entre David et moi cette journée-là. Je me suis montrée vulnérable et j’ai laissé mon coeur s’ouvrir pleinement dans toute sa force et sa fragilité.

C’était pas une chose facile à cette époque!😂»



Comme le temps passe vite! Toute l'équipe d'enVedette souhaite un anniversaire rempli d'amour à la fabuleuse Gisèle! Découvrez maintenant plus de photos de Marie-Mai et sa famille.





