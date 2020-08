Marie-Mai sexy et fashion dans un ensemble bleu pailleté!

Marie-Mai est à couper le souffle sur de nouvelles photos!

L'autrice-compositrice-interprète était en compagnie de sa fidèle maquilleuse, Sophie Parrot, hier soir, pour une projet dont on ignore encore les détails. On a toutefois eu droit à quelques photos de Marie-Mai dans sa loge... et elle est tout simplement renversante!

Vêtue d'un ensemble de luxe signé Adidas entièrement composé de paillettes bleues, la star québécoise était férocement sexy!

Voici les superbes photos de la chanteuse, dévoilées par sa maquilleuse sur Instagram aujourd'hui :

misslala_makeup

misslala_makeup sur Instagram

misslala_makeup

Elle est magnifique et tellement photogénique!

Pssttt...! Le chandail à col montant faisait partie de la collection spéciale Adidas Originals x Anna Isoniemi et se vendait 200 $. Il est maintenant en rupture de stock. Le pantalon est également signé Adidas Originals.

Parlant de la star, elle a rendu visite à son coiffeur au cours du week-end. Elle a ensuite partagé une photo de son nouveau look avec ses précieux abonnés sur Instagram, avouant que sa « période de gestion de cheveux qui poussent est officiellement commencée » :

Marie-Mai a aussi publié une nouvelle photo de sa fille, Gisèle, qui nous permet de voir qu'elle a bien grandi!

Revoyez l'adorable portrait par ici!

Vous aimerez aussi :