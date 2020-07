Marilou reprend un succès d'Adele et c'est magnifique!

Marilou a révélé une toute nouvelle vidéo, dans laquelle elle reprend le succès When We Were Young d'Adele!



En s'accompagnant au piano, la chanteuse nous donne des frissons avec sa magnifique voix remplie d'émotions.



Voici la version de Marilou de cette touchante chanson d'Adele :



Wow! Impossible de ne pas avoir des frissons!



Rappelons que Marilou lancera un nouveau livre de recettes très bientôt. La populaire blogueuse culinaire travaille sur cet ouvrage depuis deux ans déjà. Découvrez maintenant sa couverture et sa date de sortie!



Tout comme plusieurs de vos stars favorites, Marilou a récemment décidé de changer de style pour l'été... et elle est devenue blonde platine! Voyez son tout nouveau look ici!



Vous aimerez aussi :