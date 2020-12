Marina Orsini : écoutez son fils Thomas chanter un succès jazz!

Marina Orsini nous a touché droit au coeur, ce week-end!



L'animatrice et comédienne a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo de son fils Thomas Postigo interprétant un succès jazz.



Le jeune homme, qui est aussi YouTubeur et comédien, a une voix tout simplement magnifique.



Écoutez maintenant le talentueux Thomas chanter la pièce Fever, un classique signé par Eddie Cooley et John Davenport en 1956 :



Wow! Quelle superbe reprise!



Thomas a également repris en studio le succès Feeling Good en début d'année et le résultat est incroyable :



Rappelons que Thomas a célébré ses 18 ans cet été! Pour l'occasion, Marina Orsini a organisé un souper d'anniversaire en bonne compagnie! Revoyez les photos de cette journée mémorable ici.



On vous invite à suivre Thomas sur Instagram pour ne rien manquer de ses futurs projets!



Marina Orsini s'est récemment emportée contre les covidiots qui envoient promener le gouvernement après avoir vu passer une photo d'un internaute réuni lors d'un repas de famille. Découvrez son message ici!



