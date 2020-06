Mario Lirette est hospitalisé

L'animateur radio connaît présentement quelques petits ennuis de santé... Eh oui, Mario Lirette a dû être hospitalisé à la suite de douleurs aux pieds.

«Mario est diabétique. Il y a une dizaine de jours, il est entré à l’hôpital!», a confié sa fiancée Jacinthe Valérie au magazine Échos Vedettes.

Puisque les pieds de l'animateur enflaient, il s'est finalement résolu à aller consulter à l’Hôpital Pierre-Boucher: «Les médecins ont constaté qu’il avait une plaie qui était infectée en dessous du pied gauche! Il a été très chanceux!», raconte sa conjointe.





Il s'en est fallu de peu, puisque si Mario avait attendu encore, il aurait pu perdre son pied puisque la plaie aurait pu se métamorphoser en gangrène! Pris en charge par une trollée de spécialistes, Mario est maintenant entre de bonnes mains, mais rien n'est encore coulé dans le béton... En effet, les médecins ont dû lui poser un stent qui part du genou pour amener le sang jusqu'à son pied!

«Grâce à ça, le sang se rend au pied, alors les possibilités de guérison et de garder son pied sont bonnes. Et même son moral s’améliore!», conclut-elle.

On envoie toutes nos ondes positives à l'animateur et on lui souhaite prompt rétablissement!

