Mario Pelchat annonce une tournée pour célébrer ses 40 ans de carrière!

Formidable nouvelle pour les fans de Mario Pelchat : le chanteur partira en tournée partout au Québec pour célébrer ses 40 ans de carrière!



La belle surprise a été révélée par l'artiste lors du grand variété de Star Académie dimanche soir.



« J'ai des fans exceptionnels qui me suivent depuis tellement d'annonées dans tous mes projets, et j'ai l'impression que ce succès leur appartient aussi. La pandémie a laissé un grand vide dans notre milieu. La rencontre entre les artistes et le public est la concrétisation tangible de notre travail. Une carrière sans public, ça n'existe pas. Et si j'y suis encore 40 ans plus tard, c'est grâce à eux. Très hâte de célébrer non seulement ce parcours, mais également nos retrouvailles. Je me suis privilégié! », explique Mario Pelchat dans un communiqué émis aujourd'hui.



Avez-vous hâte de voir Mario Pelchat dans votre région?

Le chanteur a adressé un message à ses admirateurs sur les réseaux sociaux :

La tournée prendra son envol dès février prochain, et les représentations à Montréal et Québec sont en vente dès maintenant!



