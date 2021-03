Maxime Proulx de Star Académie est fiancé

Parce que chaque bonne nouvelle lors de la pandémie est une petite lueur d'espoir...

Le plus que sympathique Maxime Proulx n'est plus un coeur à prendre! Le chanteur, qu'on a pu découvrir dans la cuvée 2009 de Star Académie, a annoncé hier qu'il était fiancé. Eh oui, Maxime a demandé la main de son amoureux des dernières années et il a dit «OUI»!

C'est via Instagram que le chanteur a partagé la grande nouvelle:

«Am I so fucking lucky? Yes I am. He said yes. Je t’aime mon amour. Je sais que tu voulais pas que je poste ça sur les réseaux sociaux, mais j’ai juste envie de le crier sur les toits. Je t’aime plus que tout. Je pensais pas être aussi heureux et fier dans ma vie. Je t’aime à l’infini et je suis désolé si j’ai posté ça haha. Je sais que tu n’es pas le genre à s’exposer, mais je suis juste trop proud!», dévoile-t-il.





Tous nos voeux de bonheur à Maxime et son amoureux Francis!

On vous envoie beaucoup d'amour et de bonheur!





Si vous vous ennuyez du chanteur, voici ses plus récentes actualités musicales! Maxime travaille d'ailleurs avec Khate Lessard pour sa nouvelle chanson qui sortira très bientôt...







Ce dimanche, à Star Académie, Rosalie Ayotte, Charles Kamoun et Zara Sargsyan défendront leur place lors du grand variété qui rassemblera plusieurs artistes que le public québécois adore. À commencer par le légendaire Claude Dubois qui revisitera plusieurs de ses immenses succès avec les Académiciens. On profitera de sa présence pour introniser Le blues du businessman parmi Les chansons de la nation. Émotions fortes garanties! La scène accueillera aussi un duo extrêmement populaire, qui a vendu près de 200 000 albums en carrière: 2Frères. Un medley enlevant, sous le signe de la soul et du R’N’B’, nous fera revivre la belle époque des années Motown à travers les succès de plusieurs icônes afro-américaines. Ce sera l’occasion de célébrer la fin du Mois de l’histoire des Noirs en rendant hommage à des artistes qui ont milité pour la défense des droits civiques.



Star Académie



Autour du piano, Gregory Charles soulignera les 50 ans de carrière de son idole de jeunesse, nul autre que René Simard (qui fête son 60e anniversaire)! Avec les Académiciens, ils reprendront ensemble quelques-uns de leurs coups de cœur musicaux, à saveur de comédie musicale. Enfin, la nouvelle étoile de la pop canadienne, Johnny Orlando, sera de la fête! La jeune sensation de 18 ans est souvent comparée à Justin Bieber et ses vidéos enregistrent des millions d’écoutes à travers le monde. Sa chanson à succès What if (I Told You Like You), a généré plus de 13,6 M de vidéos TikTok.



Vous aimerez aussi: