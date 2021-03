Meggie Lagacé de Star Académie est maman pour la deuxième fois

La cigogne est passée!

Eh oui, la belle Meggie Lagacé connaît pour la seconde fois les joies de la maternité. C'est via Instagram que la chanteuse, qu'on a connue à Star Académie en 2004, a dévoilé la grande nouvelle de la venue au monde de sa petite princesse à ses abonnés:

«Elle est arrivée en douceur vendredi dernier en même temps que le petit matin.

La rencontre avec sa grande sœur fut émouvante et magique. Lou nous démontre une nouvelle facette de sa personnalité : une petite humaine tellement emphatique et aimante! Elle est déjà une formidable grande sœur. ❤️

Notre famille est maintenant complète! On est follement fiers et remplis d’amour à leur partager.

Bienvenue chez toi, Clémence ❤️

PS : Merci à l’incroyable personnel hospitalier attentionné qui a su nous rassurer à chaque étape!»

Dites bonjour à Clémence! Elle est adorable, roupillant paisiblement sur maman... n'est-ce pas?





Meggie et son amoureux Alexandre Banville, qui sont en couple depuis cinq ans, sont déjà parents de la petite Lou, qui a vu le jour le 25 juin 2019.





Les amoureux se sont dit «Oui, je le veux!» lors d'une réception champêtre réunissant famille et amis en 2018.





Tous nos voeux de bonheur à la petite famille. On vous envoie beaucoup d'amour!

Pssst! Parlant bébés, cette semaine on apprenait que Pierre Karl Péladeau et Pascale Bourbeau attendaient un deuxième enfant!



Vous aimerez aussi: