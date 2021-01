Mélanie Boulay partage une rare photo de son petit garçon dans les bras de son papa

Mélanie Boulay et Guillaume Wagner filent toujours le parfait amour!

La belle chanteuse a d'ailleurs partagé un adorable cliché des deux hommes de sa vie lors du temps des Fêtes dernier, question de mettre un petit baume sur les coeurs qui ont passé difficilement à travers l'année 2020.

C'est via Instagram que la musicienne a dévoilé un rare cliché de son garçon, dans les bras de son papa:

«joyeux noël les amours. noël feel bizarre cette année mais je me répète à quel point je suis chanceuse d’avoir ces 2 cocos là à mes côtés, et tous mes proches en santé aujourd’hui. vivement le moment où je pourrai tous vous frencher, vous coller, sentir votre swing dans un endroit ben crowdé et que cette année difficile soit loin derrière nous. je vous embrasse. photo 2018 par @michelgrenier», dévoile-t-elle.

Le petit prince (qui aura trois ans le 20 janvier prochain) est adorable avec sa petite salopette, son chandail rayé et ses cheveux en bataille! Il est souriant comme tout...





Juste avant la mise en place du tout premier couvre-feu de l'histoire du Québec, les soeurs Boulay ont mis un peu de douceur dans notre fil Instagram avec la chanson Nous aurons!

«Nous aurons

Dernière soirée avant le resserrement. On sait que vous êtes tanné.es. Faut pas lâcher. SVP. On a ressorti une chanson qu’on a jouée l’été dernier pour Le Chaînon. En espérant qu’elle saura vous apporter un peu de douceur. Elle est du grand Richard Desjardins et de Jean Derome», dévoilent Stéphanie et Mélanie.





