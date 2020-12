Mélissa Bédard et Annie Villeneuve chantent ensemble et nous donnent des frissons!

Mélisse Bédard et Annie Villeneuve nous touchent droit au coeur, aujourd'hui, avec un duo!



Les deux chanteuses ont uni leurs voix autour d'un piano lors d'un spectacle virtuel. Le résultat est très émouvant. Il est impossible de ne pas avoir des frissons en visionnant ces images!



Écoutez un extrait de la performance des deux stars ci-dessous :







Le spectacle virtuel est offert gratuitement à tous les abonnés de l'infolettre de Mélissa Bédard.



Rappelons que la star a récemment enregistré un concert de Noël à la Chapelle historique du Bon-Pasteur. Cette performance unique est disponible jusqu'au 6 janvier 2021 sur la plateforme lepointdevente.com.



« Un spectacle, à mon image, rempli d’humilité et d’une grosse dose d’amour.❤️Nous avons fait ça en passent à vous! Vous pouvez même l’offrir à vos proches. Nous connaissons tous quelqu’un qui passe des moments difficiles ou qui est seul », a écrit Mélissa Bédard au sujet de son spectacle sur son compte Instagram officiel.



Sur une autre note, Mélissa Bédard a un style d'enfer, partout où elle passe. La populaire chanteuse et comédienne a affiché plusieurs looks élégants et glamour cette année. Découvrez maintenant nos 15 styles préférés de la vedette!



