Mélissa Bédard chante Elton John avec sa fille et nous touche droit au coeur

Mélissa Bédard nous offre le moment de douceur du jour!

La chanteuse et comédienne a partagé une vidéo souvenir, aujourd'hui sur sa page Facebook officielle, dans laquelle elle chante avec son bébé dans les bras. La chanson interprétée par la star : Your Song d'Elton John!

Avec sa voix aussi puissante que magnifique et son timbre unique, Mélissa Bédard nous donne des frissons! Et la vidéo, filmée en noir et blanc alors que sa petite Serena est dans ses bras, est extrêmement touchante.

Voici la vidéo de ce moment magique, à regarder avec le volume au maximum :

« Un magnifique souvenir »

C'était en novembre 2019. La petite puce de Mélissa Bédard est maintenant âgée d'un an et demi.



Cette dernière semble avoir hérité de la passion de sa célèbre maman et prend maintenant plaisir à chanter avec elle! Vous pouvez entre autres revoir cette vidéo dans laquelle la vedette et sa fille chantent collées l'une contre l'autre!

M'entends-tu?/Télé-Québec

Au niveau professionnel, on retrouve Mélissa Bédard aux côtés d'Eve Landry et Florence Longpré dans la deuxième saison de M'entends-tu?, qui vient tout juste d'être ajoutée sur Netflix!

