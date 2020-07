Mélissa Bédard chantera aux funérailles des soeurs Carpentier

Un moment qui risque d'être fort émouvant...

Les funérailles des petites Norah et Romy Carpentier auront lieu lundi prochain, au Complexe funéraire Claude Marcoux de Lévis. En raison de la pandémie de coronavirus qui sévit toujours au Québec (et à travers le monde), la cérémonie sera réservée uniquement à la famille afin de suivre les restrictions liées à la COVID-19. La famille pourra accueillir 50 personnes pour la cérémonie, qui sera célébrée par la directrice générale et fondatrice de Deuil-Jeunesse, Josée Masson.

Mélissa Bédard sera aussi sur place, puisque la chanteuse et porte-parole de l’organisme Deuil-Jeunesse interprétera quelques chansons en mémoire des deux jeunes soeurs, qui sont parties beaucoup trop vite samedi dernier...





Les proches de la famille qui ne pourront être présents à la cérémonie, tout comme le public, pourront assister à une retransmission sur écran à l’extérieur du salon funéraire, dès 16h.

Toute l'équipe d'enVedette envoie ses plus sincères condoléances à la famille Carpentier, Amélie Lemieux et ses proches pendant cette épreuve difficile.







