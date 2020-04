Michel Charette se confie sur la brusque interruption de District 31

Michel Charette s'est ouvert sur l'interruption abrupte des tournages de District 31 dans une nouvelle entrevue!

Comme vous le savez, la saison actuelle de la série policière s'est terminée temporairement la semaine dernière. À cause de la crise de la COVID-19, les huit derniers épisodes n'ont pu être tournés. On pourra les voir, si tout se passe bien, juste avant la diffusion de la prochaine saison de District 31.

En entrevue avec La Presse, Michel Charette a expliqué que personne ne se doutait que ça se terminerait de façon aussi précipitée. L'interprète de Bruno Gagné a comparé cette interruption de tournage à un « magnifique coït interrompu ».

Voici ce qu'a déclaré l'acteur à ce sujet lors de son entretien avec la journaliste Josée Lapointe :

« C’est arrivé tellement vite, personne n’a eu le temps d’encaisser tout ça. On se présente sur le plateau, l’après-midi c’est fini, tout le monde s’en va, pas de bye à personne, pas de wrap party, rien. Comme un genre de magnifique coït interrompu. »

Et les fans de l'émission ont été surpris, eux aussi!

Heureusement, on pourra officiellement voir la fin de la saison et on aura droit à des épisodes d'une heure.

