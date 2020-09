Mika se joint à l'équipe de Star Académie 2021!

Mika est le nouveau directeur artistique de Star Académie!

Le célèbre chanteur européen se joindra à l'équipe pour donner des ateliers aux candidats et monter des numéros de variétés flamboyants!

Mika a lui-même annoncé l'excellente nouvelle dans une vidéo mise en ligne aujourd'hui sur Facebook :

On est tellement heureux que l’éclatant @mikasounds ait accepté de jouer ce rôle bien spécial au sein de l’Académie!



Il raconte tout ici.



N’oublie pas de prendre RDV pour ton audition si tu veux travailler avec lui: https://t.co/tFT16YLB4B.#NationStarAc pic.twitter.com/eBdKMJNgb5 — Star Académie TVA (@staracademietva) September 17, 2020

« Salut tout le monde, c’est Mika. Je suis maintenant dans ma maison à Florence, en Toscane. On est en train de travailler sur le concert I Love Beirut. Alors, pour commencer, je dois dire que quand j’ai fait la finale de Star Académie il y a 12 ans, c’est vraiment resté un souvenir très fort. J’ai adoré la séquence, j’ai adoré l’énergie. J’ai adoré découvrir qu’il y avait des gens aussi fous que moi dans le monde, quelque part, qui voulaient faire des choses spectaculaires de cette manière-là. Avec beaucoup de coeur et beaucoup de joie. Donc quand j’ai entendu que Star Académie revenait, j’ai fait quelques coups de fil, j’ai parlé avec Jean-Philippe Dion à Montréal. Je voulais m’impliquer! Et m’impliquer d’une manière un peu différente.

Donc en faisant les choses d’une manière différente, j’annonce mon nouveau rôle à Star Académie : ce sera directeur artistique! Directeur artistique! Pas seulement parce que j’adore créer des choses et les monter, mais aussi parce que ça me donne la possibilité de travailler avec les académiciens et de monter les choses qui peuvent faire rêver, pas seulement les gens à la maison, mais aussi les académiciens! Donc je vais monter certains variétés le dimanche. Des séquences qui vont être complètement dingues! Et aussi, je vais venir commencer les répétitions, je vais m’impliquer là-bas, je vais venir à Montréal cet hiver. Et je vais établir une sorte d’atelier de développement de création. Parce que des séquences comme celles que j’ai envie de monter, même si elles sont spectaculaires, elles doivent être montées avec la collaboration des artistes et des académiciens. Donc on espère créer quelque chose qui sera plein de coeur et aussi spectaculaire! J’ai hâte de vous retrouver, j’adore être au Québec, j’adore être à Montréal et j’ai de super souvenirs! Donc je suis prêt à bosser et j’espère qu’on pourra vous faire rêver. On se voit cet hiver à Star Académie! »

La gang de Star Ac a décidé que le weekend commençait plus tôt cette semaine. On part ça dans 2… 3… 4…



Met le 🔥 à ta fin de semaine: https://t.co/S8OPsPona8



En passant, n’oublie pas de planifier ton audition dans ta ville préférée auhttps://t.co/tFT16YtZG1.#NationStarAc pic.twitter.com/MbuJ7FZdJU — Star Académie TVA (@staracademietva) August 27, 2020

Rappelons que les auditions pour Star Académie 2021 commencent le 25 septembre à Montréal. Les journées du 25, 26 et 27 septembre dans la métropole affichent déjà complet donc les aspirants candidats sont invités aux auditions supplémentaires le 5, le 6 et le 7 novembre.

En octobre, l'équipe se rendra tour à tour à Saguenay, Rimouski, Moncton, Québec, Gatineau et Sherbrooke. Tous les détails concernant les auditions pour Star Académie 2021 sont sur le site officiel de l'émission!

Vous aimerez aussi: