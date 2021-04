Nathalie Simard rend hommage à son mari attentionné

Alors que le Québec est secoué par un nombre élevé de féminicides depuis le tout début de 2021, les victimes se multiplient dans la province.

Nathalie Simard s'est exprimée sur le sujet via ses réseaux sociaux, voulant mettre un petit baume sur les coeurs meurtris:

«Depuis quelque temps, on parle beaucoup des hommes violents!

J’aimerais aujourd’hui que l’on porte attention aux autres hommes, il faut mettre la lumière sur le beau et le vrai. Si comme moi, tu partages ta vie avec un VRAI, qui te respecte, qui t’aime et qui est attentionné. Lévis je t’aime mon amour! Tu es de plus devenu la meilleure version de toi même 🙏🏻🥰❤

Partage sa photo ici et maintenant, du positif ça fait aussi du bien», dévoile-t-elle via Instagram.

Rappelons qu'avec son projet Je veux vivre, Nathalie veut sensibiliser les gens à la violence faite aux femmes sous toutes ses formes.

(N'oubliez pas de faire défiler à gauche pour découvrir toutes les photos du carrousel)!



Nathalie et son mari sont ensemble depuis 13 ans! Les amoureux se sont d'ailleurs mariés en août 2008.

«13 ans aujourd’hui que nous avons décidé de vivre ensemble! Bonne fête mon amour je t’aime... l’amour c’est plus fort que tout! 💞🥰🙏🏻», confie la chanteuse.



Pssst! Nathalie Simard nous a touchés droit au coeur cette semaine avec une superbe photo souvenir de son père et elle.

Vous aimerez aussi: