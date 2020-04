Olivier Couture d'OD Grèce dévoile un nouveau clip avec ses musiciens!

Olivier Couture d'Occupation Double Grèce a dévoilé un nouveau vidéoclip aujourd'hui!

Intitulé Si tu restes toi, cet extrait est le tout premier de l'artiste depuis la sortie de son album Avant de crever en 2018. Étant donné la crise actuelle et les consignes de distanciation sociale, le beau chanteur s'est amusé à faire une version live avec ses musiciens, chacun chez soi. Le résultat est fort divertissant!



«Cette chanson se veut un message d'authenticité. De rester soi-même peu importe les trucs auxquels ont peut faire face, c'est tellement plus facile pendant et après. Et ça fait tellement du bien du monde différent dans la vie!», nous a confié Olivier.

Regardez les images ci-dessous :







Si tu restes toi est le premier extrait du nouveau EP de Olivier Couture, prévu un peu plus tard cette année. La chanson est maintenant disponible sur toutes les plateformes de musique en streaming ainsi que sur YouTube.



Pour ne rien manquer des futurs projets d'Olivier Couture, vous pouvez le suivre sur Instagram. Chaque jour, il donne des nouvelles à ses milliers d'abonnés!





L'an dernier, Olivier Couture a repris le succès Hey There Delilahavec avec Rafaëlle Roy de La Voix. On vous propose de réentendre ce magnifique cover du groupe Plain White T's!



