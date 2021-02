Patrice Michaud : écoutez sa nouvelle chanson Origami!

Patrice Michaud est notre vedette du jour!



Le populaire auteur-compositeur-interprète a profité du premier variété de Star Académie 2021 dimanche soir pour dévoiler un nouvel extrait intitulé Origami.



Avec cette pièce, le chanteur nous touche droit au coeur avec sa voix réconfortante.



Co-composée par Patrice Michaud et Julyan, la chanson réalisée par Alex McMahon, se veut un hymne à l’amitié et aux relations qui perdurent à travers les années. Cette nouvelle balade signée par l’artiste met de l’avant la sensibilité et la justesse des mots qu’on lui connaît.



On l'écoutera en boucle tout l'hiver!



L’extrait Origami est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes numériques.



Rappelons que l'identité des 15 Académiciens qui formeront la cohorte 2021 de Star Académie a été dévoilée lors du premier variété dimanche soir. Douze chanteurs ont été choisis par les professeurs pour entrer directement à l'Académie. Les neuf autres en danger ont offert une prestation pour séduire le public et le corps professoral afin de gagner leur place dans l'aventure. Découvrez maintenant de qui il s'agit!





