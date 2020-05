Vidéo : Patrice Michaud et l'OSQ nous touchent droit au coeur avec une performance unique!

Avant le début de la pandémie de coronavirus, Patrice Michaud avait donné ses derniers concerts à avec les musiciens de l'Orchestre symphonique de Québec!



Le populaire auteur-compositeur-interprète a alors retrouvé virtuellement les 48 musiciens de l'orchestre le temps d'une chanson! Tous ensemble, ils interprètent une magnifique version de sa chanson Le feu de chaque jour, pièce-titre de son deuxième album paru en 2014. Chacun des musiciens a enregistré sa performance à domicile, en respectant bien entendu les directives de distanciation sociale transmises par le gouvernement fédéral et provincial.



«Je m'ennuie du spectacle. D'en voir et surtout d'en donner. Le plus précieux; devant du monde. Je m'ennuie de vous mener en bateau, de vous faire chanter, rire et pleurer, dans l'ordre que vous voulez. Je m'ennuie de ça parce que c'est là-dedans que je suis bien et que je suis bon. Les derniers que j'ai donnés, juste avant l'arrêt, c'était avec l'OSQ. Pis c'était beau. On a eu envie de remettre ça. Parce qu'on s'ennuie. De vous», a écrit le chanteur sur les réseaux sociaux.



Wow! Impossible de ne pas avoir de frissons!



Le 8 mai dernier marquait le 20e anniversaire de la mort du chanteur André «Dédé» Fortin des Colocs. Pour l'occasion, Patrice Michaud a repris la pièce Juste une p'tite nuite.

