Phil Branch va être à nouveau papa!

Si vous lui demandez présentement «Comment ça vaaaa?», vous verrez qu'il flotte bien haut sur son nuage... pandémie ou non!

Eh oui, le temps des couches et des biberons va bientôt se repointer le bout du nez chez le sympathique animateur d'ÉNERGIE, Phil Branch!

Une petite boule de bonheur verra le jour en septembre prochain et c'est via Instagram que Phil nous a annoncé la grande nouvelle! Enceinte de 16 semaines, son amoureuse, la belle Laura Corriveau (ancienne beauté du Banquier), attend le tout premier enfant du couple:

«Oui, OUI OUI !! On est pas mal heureux même si on est confiné. Le 5e membre de la famille est en route.(septembre)

Liam et Olivia sont vraiment heureux! Ils seront des grands exceptionnels. @lauracorivo a eu un camp d’entraînement pendant 3ans, elle est prête! Pis moi, ben j’ai oublié c’était quoi pas dormir la nuit... c’est pas si pire han 😅

On s’est dit qu’une bonne nouvelle ça se partage. Y’en a pas assez de ce temps-ci ❤️👶🏼⭐️», dévoile Phil, heureux comme tout, nous laissant déjà jeter un coup d'oeil à la photo d'échographie de sa belle!





En couple depuis plus de trois ans, les amoureux filent le parfait bonheur!

«Le 31 décembre dernier, je disais en ondes à Rouge: «En 2020, j’aimerais ça avoir un enfant avec ma blonde!» Premier janvier, 8am, on avait un test positif entre les mains! Be carefull what you wish for (rires)!», nous confie Phil aujourd'hui!

Phil est déjà papa des adorables Liam (10 ans) et Olivia (7 ans), avec qui il fait les 400 coups!





Tous nos voeux de bonheur aux amoureux! On vous envoie beaucoup d'amour. Bientôt, vous serez cinq...

