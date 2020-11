Photo: le fils d'Ariane Moffatt suit ses traces!

Ariane Moffatt a dévoilé une nouvelle photo de son plus jeune fils, Georges, aujourd'hui!

Partagée dans la story Instagram de l'artiste, l'image montre le petit garçon dans un studio d'enregistrement. Avec de gros écouteurs sur les oreilles, installé entre un micro et une caisse claire, le fils d'Ariane Moffatt semble prêt à suivre ses traces!

Voici l'adorable photo en question :

Instagram d'Ariane Moffatt

On craque pour le bambin de 3 ans! Il est tellement mignon!

Pour voir davantage de photos d'Ariane, de son amoureuse Florence et de leurs trois garçons, Georges, 3 ans, et les jumeaux Paul et Henri, 7 ans, rendez-vous sur Instagram!

Rappelons qu'Ariane Moffatt a récemment changé de look. L'autrice-compositrice interprète a dévoilé sa toute nouvelle coupe de cheveux lors de la grande finale de La Voix!

Par ailleurs, la vedette fera partie du corps professoral de la nouvelle mouture de Star Académie : elle s'occupera de la création musicale!

Et dans un tout autre ordre d'idées, Ariane Moffatt a mis ses fans en garde au début de la semaine car plusieurs imposteurs créent de faux comptes utilisant son nom sur les réseaux sociaux. Revoyez tous les détails concernant cette histoire inquiétante!

