Photos: Céline Dion pose en pleine nature en costume d'antan!

Céline Dion a sorti sa longue robe noire à collet, ses bottes blanches lacées et son bonnet de laine le temps d'une séance photo improvisée en pleine nature!

Afin de recréer l'esprit de l'Action de grâce américaine en images, la célèbre chanteuse a pris la pose dans une tenue inspirée des vêtements d'antan. La série de photos a ensuite été partagée par la star sur Instagram avec ses 4,5 millions d'abonnés.

Voici les superbes clichés de Céline Dion qui semblent sortis tout droit d'une autre époque :

« À tous ceux qui célèbrent aux États-Unis (et partout dans le monde) je vous souhaite une très joyeuse Action de grâce. Malgré que nous célébrons séparément, nous sommes tous ensemble en pensées. Je vous envoie tout mon amour !🍁🍂❤️ - Céline XX… »

La dernière photo est incroyable! Il n'y a que notre Céline pour se coucher dans l'herbe, en pleine campagne, avec des bottes blanches à talons aiguilles! Et ça nous rappelle légèrement son costume d'Halloween de Nounou McPhee!

Sur une note plus sérieuse, l'interprète de My Heart Will Go On a dénoncé le harcèlement dont elle a été victime, plus tôt cette semaine. À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, Céline Dion a publié cette vidéo pour lutter contre le harcèlement de rue :

« Ça m'est arrivé en coulisses quand je rencontrais des personnes. Un homme un peu trop démonstratif avec sa main dans le bas de mon dos. Je n'ai pas réagi sur le moment, mais c'était très perturbant. Parfois aussi, des compliments un peu déplacés, des remarques sur mon corps qui ressemblaient plus à des avances, qui me mettaient aussi très mal à l'aise. Ça arrive trop souvent à beaucoup de personnes et nous devons réagir », a confié la chanteuse.



