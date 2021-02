Poulet cru: le hit de Véro et Math Duff #1 au Canada!

Il y a un nouveau duo de chanteurs en ville et vous les connaissez très bien... Matronique!

Eh oui, lorsque Véronique Cloutier et Mathieu Dufour unissent leurs forces, ça fait des flammèches!

La populaire animatrice de Rouge et l'humoriste ont poussé l'une de leurs sessions créatives à un autre niveau et nous proposent aujourd'hui un hit pas piqué des vers: Poulet cru! Eh oui, les BFFs ont décidé de nous pondre le hit de l'heure clairement inspiré par l'expérience de la fameuse soupe au tofu et poulet cru (qui s'est avéré finalement être du gingembre) de Math Dufour il y a quelques mois.

«Y fait noir

Comme dans l'cul d'un ours

Y fait noir

Comme dans cenne d'un minou

Y fait noir

Dans mon cul

Y fait noir

Dans la rue

Y fait noir», dévoilent Véro et Math, en répétant des «Pou, pou, pou, pou, pou, pou, pouleeeeeet cru»!





En quelques heures seulement, les deux amis ont eu la surprise de voir leur chanson complètement loufoque se hisser en pole position du top Canada!



Instagram de Matronique



Évidemment, vu la popularité de Poulet cru sur les plateformes d'écoute en continu, les fans en redemandent et ont bien hâte de découvrir le prochain single de Matronique!

Après avoir improvisé une petite chorégraphie pour Poulet cru, le duo a d'ailleurs l'intention de sortir un clip pour la chanson... ça promet!!!!



Instagram Math Duff



Poulet cru est disponible dès maintenant partout... et attention, vous risquez de l'avoir dans la tête pour tout le week-end!

Pssst! Rappelons que les stations du réseau Rouge FM ont annoncé la semaine dernière une prolongation d’entente avec Véronique Cloutier confirmant ainsi que la populaire animatrice demeurera à la barre de Véronique et les Fantastiques pour plusieurs années encore!



