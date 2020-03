Roch Voisine dévoile le sexe de son troisième enfant à venir

Le temps des couches va bientôt se repointer le bout du nez chez Roch Voisine!

Il y a un mois, le populaire chanteur nous annonçait qu’il connaîtra à nouveau les joies de la paternité! Eh oui, lors de la St-Valentin, Roch a annoncé l'heureuse nouvelle que son amoureuse, Myriam Chantal, attendait la cigogne pour le début du mois de juillet prochain! Il s'agit d'un premier enfant pour le couple.



Twitter de Myriam Chantal



Hier soir, Roch Voisine était sur le plateau de Ça finit bien la semaine et il en a profité pour se confier sur ce nouveau petit bébé en préparation!

Carnet rose ou carnet bleu?

«En fait, la maison est en train de se transformer radicalement et tout devient rose. Je ne savais pas qu'il y avait des affaires roses autant que ça!», confirme celui qui sera père pour la troisième fois l’été prochain.





En entrevue avec José Gaudet et Julie Bélanger, Roch a aussi dévoilé pourquoi le couple avait décidé de faire l’annonce de sa grossesse sur Facebook, le 15 février dernier.

«La raison pourquoi je suis là depuis 35 ans et que j'ai le privilège d'avoir des salles pleines et d'avoir beaucoup de plaisir à ce que je fais, à changer de projet et que les gens me suivent là-dedans, c'est que j'ai un public vraiment extraordinaire. Autant ici que là-bas. J'ai appris très très tôt, jeune dans le métier, le respect du public, il faut toujours garder ça. [...] C'est grâce à eux. Donc pour moi, chaque grande nouvelle, il n'y a pas juste celle-là, habituellement, depuis des années, depuis le tout début en fait, c'est toujours à eux, à vous, que je l'annonce en premier.»

Roch (56 ans) et sa conjointe Myriam (31 ans), qui est psychologue, sont en couple depuis 2012! On souhaite le meilleur aux amoureux et on leur envoie beaucoup d'amour!



Karine Paradis



Le chanteur a déjà deux enfants (Killian et Alix-Elouan, âgés de 15 et 13 ans) issus de sa relation précédente avec son ex-femme Myriam Saint-Jean.



